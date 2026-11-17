Kui 87-aastane jääpurjetaja Vello Jürjo asus Hiiumaal ehitama oma viimast jääpurjekat, haaras tema lapselaps Mihkel Oksmann kaamera. Viis aastat kestnud filmimisest sündis dokumentaalfilm “Jää, mehed ja kuldnokk”, mis räägib jääpurjetamise kõrval vananemisest, sõprusest ja põlvkondadevahelistest sidemetest.
KULTUUR
PIKK TEEKOND | Vello Jürjo elutöö jõudis suurele ekraanile
Pimedate Ööde Filmifestivali raames esilinastus täissaalile Mihkel Oksmanni dokumentaalfilm “Jää, mehed ja kuldnokk”, mis räägib legendaarsest Hiiumaal elanud jääpurjetajast Vello Jürjost. Peategelane ise filmi esilinastust ära oodata ei jõudnud.
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