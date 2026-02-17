Jälgi meid
PENSION TÕUSEB | Keskmine vanaduspension tõuseb 860 eurole

Sotsiaalminister Karmen Joller saatis kooskõlastusringile valitsuse määruse eelnõu, millega tõuseb alates 1. aprillist keskmine vanaduspension 5,3 protsenti ehk 43 euro võrra tänaselt 817-lt eurolt 860 eurole; rahvapension tõuseb 414 eurole kuus.

Riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Statistikaameti andmetel tõusid 2025. aastal hinnad 4,8 protsenti ja keskmine pension suureneb üle viie protsendi ehk veidi kiiremini kui hinnatõus.  

