PALJU ÕNNE! | Harda Roosna tähistab 70. sünnipäeva

Detsembris lehetööle joone alla tõmmanud Harda ütleb neljapäevase lehe persooniloos, et lisaks lehetööle on ta elus veel palju muudki.

Kõpus elatud 45 aasta jooksul on Harda ja abikaasa Indreku südameasjaks olnud kohaliku elu eestvedamine. Olgu selleks siis Kõpu algkooli avamine, Kõpu rahvamaja taastamine, poolsaare kohanimede kaardistamine, külainimeste mälestuste kogumine või Kõpu külaseltsi Valguskiir tegemistes juba üle kolme aastakümne kaasa löömine.

Ajakirjaniku ja peatoimetaja töö kohta ütleb Harda, et ta kirjutas asjadest nii nagu need olid. Olgu selleks siis teravamad teemad või lood Hiiumaa inimestest ja tegemistest.

Hiiu Leht soovib Hardale palju õnne!