Jälgi meid
Kodukohvikute päev banner 16.-30.07

ARVAMUS

PABERIMAJANDUS MAASIKAMAALE | Bürokraatiast maasikate näitel

Aiamaad ja marjamüük rikastavad elu maal. Seda ei tohi paberimajandusega lämmatada.
Martin Erik Maripuu, Hiiumaa juurtega ajakirjanik, ERR Tartumaa korrespondent. | Foto: Kerstin Tälli

Käes on südasuvine puhkuste aeg ehk kõikide maapiirkondade kuldne aeg. Kohalike kaupluste jäätisemüügid teevad rekordeid. Turismitalud on täis broneeritud. Kohalikud muuseumid ja külastuskeskused avatud ka nädala sees. See on aeg, mil maamajandus õitseb ning valmistub inimtühjaks ja pimedaks talveks. Ometi on suvel tulnud mitu algatust, mis sooviksid muuta maaelu senist toimimist.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

AMET

KUULSAD SUVEHALDJAD | Kaks täiesti teistsugust töösuve Hiiumaal

Lavendlitalu õuel Tubalas võtab sel suvel kliente vastu teleajakirjanik ja saatejuht Krista Lensin. iiUmeki köögis Orjakus töötab näitleja Viire Valdma. Ühele on suvi tavalisest...

11 tundi ago

UUDISED

NÄGEMIST OPTIKA | Kärdla südames saab prillid ette

14. juulil avas Kärdla keskväljakul oma uksed uus prillipood Nägemist Optika, mille eestvedajaks on Hiiumaalt pärit Anett Rajang.

13 tundi ago

UUDISED

UUEL RINGIL | Praamisoodustus läks kooskõlastusringile

Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muutmise eelnõu, mis loob võimaluse pakkuda ajutisi piletisoodustusi Saaremaa ja Hiiumaa elanikele olukorras, kus tavapärane parvlaevaühendus mandri ja...

13 tundi ago

KULTUUR

SUUR MUUSIKAFESTIVAL | Maailma esiettekandele tuleb Erkki-Sven Tüüri saksofonikontsert

Tuntud muusikafestivalil Saksamaal kõlab 17. juulil Hiiumaa helilooja Erkki-Sven Tüüri värske kontsertlooming. Esimest korda on Tüür kirjutanud kontserdi orkestrile ja saksofonile. Tegemist on tema...

14 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×