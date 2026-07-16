PABERIMAJANDUS MAASIKAMAALE | Bürokraatiast maasikate näitel

Käes on südasuvine puhkuste aeg ehk kõikide maapiirkondade kuldne aeg. Kohalike kaupluste jäätisemüügid teevad rekordeid. Turismitalud on täis broneeritud. Kohalikud muuseumid ja külastuskeskused avatud ka nädala sees. See on aeg, mil maamajandus õitseb ning valmistub inimtühjaks ja pimedaks talveks. Ometi on suvel tulnud mitu algatust, mis sooviksid muuta maaelu senist toimimist.