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PÄÄSTE

PÄÄSTE | Suits levis naabertaludeni

Päästjad said laupäeval kutse Valipe külla, kus raiejäätmete põletamisest tekkinud suits levis ümbruskonda.
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Foto: Eike Meresmaa

11. juulil kell 11.58 kurdeti Valipe külas, et raiejäätmete põletamisest on kogu hoov suitsu täis. Päästjad kustutasid viis suurt lõket, sest suits levis kõrval asuvate talude aladele ja ohustas sealseid elanikke.

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