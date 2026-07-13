PÄÄSTE | Suits levis naabertaludeni

11. juulil kell 11.58 kurdeti Valipe külas, et raiejäätmete põletamisest on kogu hoov suitsu täis. Päästjad kustutasid viis suurt lõket, sest suits levis kõrval asuvate talude aladele ja ohustas sealseid elanikke.
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SUVI
Folgi avamine toimub 17. juulil Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning festival kestab kolm päeva.
UUDISED
Statistika järgi külastatakse Hiiumaad vähem kui varem. Turismiklastri juhi arvates ei peegelda numbrid tegelikkust.
ARVAMUS
Tänaseks on enam-vähem selge, et uut kultuurikeskust Kärdlasse niipea ei tule. Raha ei ole ja ei ole paista ka, et oleks tulemas. Mage värk!
GALERIID
Kohtumine Kärdla staadionil lõppes hiidlaste kaotusega seisuga 3:1. Uudis on täiendamisel.