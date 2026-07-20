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PÄÄSTE

PÄÄSTE | Hiiumaalt leiti suures koguses lõhkekehi

Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad käisid möödunud nädalal Hiiumaal kahel lõhkekeha leiuga seotud väljakutsel.
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Foto: Eike Meresmaa

Paope külas tuli vundamendi kaevetöödel maa seest välja üks granaat, mille demineerijad hävitasid lõhkamiskohas.

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