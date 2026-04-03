ÕNNE VALEMIT OTSIDES | Mis tegi teid viimati õnnelikuks?

On terve teooria selle kohta, kuidas argipäeva pisikesed kokkusaamised ja märkamised inimeste enesetunnet parandavad. Seda on uuritud isegi linnaruumi kontekstis – nn kolmandate kohtade mõju ehk põgus suhtlus inimestega, keda me tunnemegi ainult nägupidi. See seletab muide ka väikepoodide, postkontorite ja maaraamatukogude sulgemise negatiivset mõju – küsimus ei ole teenuse kättesaadavuses, vaid nendes väikestes suhtlusaktides, mis sellega kaovad ja mida exceli tabelis mõõta on võimatu.