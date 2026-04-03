ÕNNE VALEMIT OTSIDES | Mis tegi teid viimati õnnelikuks?

Mis teid viimati õnnelikuks tegi? Mind tegi õnnelikuks see, kui loomapoe müüja ütles, et need krõbinad, mida ma tavaliselt oma koerale ostan, on praegu soodushinnaga. Õnnetunnet ei tekitanud mitte hinnavõit, vaid see, et tal oli meeles, mida minu koer sööb.

Maris Hellrand, vabakutseline ajakirjanik. | Patrik Tamm

On terve teooria selle kohta, kuidas argipäeva pisikesed kokkusaamised ja märkamised inimeste enesetunnet parandavad. Seda on uuritud isegi linnaruumi kontekstis – nn kolmandate kohtade mõju ehk põgus suhtlus inimestega, keda me tunnemegi ainult nägupidi. See seletab muide ka väikepoodide, postkontorite ja maaraamatukogude sulgemise negatiivset mõju – küsimus ei ole teenuse kättesaadavuses, vaid nendes väikestes suhtlusaktides, mis sellega kaovad ja mida exceli tabelis mõõta on võimatu. 

