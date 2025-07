NOOR TALENT | Kärdla neiu kogub ratsavõistlustelt esikohti

Värskelt põhikooli lõpetanud Kärdla neiu Amanda Liisa Liister on sel aastal toonud ratsavõistlustelt mitmeid medaleid. Treener Maris Suusteri sõnul on Amandal olemas kõik edukale sportlasele vajalikud eeldused, et jõuda ratsaspordis kaugele.