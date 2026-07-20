NÄDAL POLITSEIS | Tahkunas sõitis auto teelt välja ja rammis liiklusmärki

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul keegi vigastada ei saanud. “Kuna menetlust antud juhtumis ei alustata, siis muid asjaolusid selles juhtumis ka ei tuvastatud,” lisas Raudsepp. Teise kahe juhtumi puhul oli tegemist sõiduki ja metslooma kokkupõrkega.