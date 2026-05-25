T, 26.05.2026

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Joobes hiidlane püüdis politseilt taksoteenust saada

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 25 korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 13 väärteomenetlust ja 12 väljakutset.
Foto: Raul Vinni

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul vajasid väljakutsetest politsei sekkumist juhtumid seoses joobes isikutega. Näiteks oli üks inimene kaupluse taha magama jäänud ning teine helistas joomingu pealt tulles hädaabinumbrile 112 ja nõudis politseilt taksoteenust.

