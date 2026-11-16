Sopran Kai Kallastu omandas magistrikraadi klassikalise lauljana Helsingi Metropolia Ülikoolis Soomes ja on osalenud arvukates meistriklassides. Ta on esinenud kammerlaulja, suurvormisolisti ning muusikateatriartistina erinevates kollektiivides ja riikides. Tema repertuaar hõlmab teoseid renessansist nüüdismuusikani ning ta on olnud mitmete heliloojate eksperimentaalsete vokaalteoste esmaesitaja. Intensiivne loominguline töö seob teda oma abikaasa, helilooja ja dirigendi Andrus Kallastuga, kellega koos ta on esitanud kümneid vokaalkavu.

Helilooja ja dirigent Andrus Kallastu õppis Tallinna Konservatooriumis (praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ning Sibeliuse Akadeemias ning tegutseb alates aastast 2000 vabakutselisena. Mitmed Kallastu teosed kõnelevad huvist muusika ja erinevate kunstiliikide ühendamise ning performance’i vastu. Kallastu huvi interpreedi ja projektide kunstilise juhina on seotud tihti muusikateatriga. Lisaks traditsioonilisele muusikateatritegevusele on tema eesmärgiks arendada muusikateatri spetsiifilisi valdkondi: müsteeriumilaadset kiriklikku kompositsiooni ning visualiseeritud kontserti.

5. jaanuaril 1993 asutatud Pärnu Ooper on eriilmeliste produktsioonidega pakkunud kvaliteetset musitseerimist ja intrigeerivaid teatrilahendusi. Lisaks muusikaajaloo standardrepertuaarile võib Pärnu Ooperi kontsertide ja etenduste hulgas leida müsteeriumilaadseid kiriklikke kompositsioone, nüüdisooperit, perfoomenseid, multimeediumietendusi, dramatiseeritud kontserte ja eksperimentaalset muusikateatrit. Pärnu Ooperi tuuma moodustab heliloojatest, interpreetidest, kirjanikest, visuaalkunstnikest, näitlejatest ja teistest loovisikutest koosnev rahvusvaheline Repoo Ensemble. Pärnu Ooper korraldab festivali SUVEAARIA ja kontserdisarja MUSICA SACRA, mille kontserdid toimuvad suurepärase akustikaga Pärnu Eliisabeti kirikus. Pärnu Ooperi kunstiline juht on helilooja ja dirigent Andrus Kallastu.

Kontserdi kestus ca 1 tund.

Kontserdi korraldaja on Pärnu Ooper koostöös Kärdla Kultuurikeskusega. Kontserti toetab Eesti Kultuurkapital.