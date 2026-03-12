Meeste õhupüssi arvestuses (1971–1962 sündinud) saavutas hiidlane Kalmar Tikerpuu teise koha. Tikerpuu kogus nelja seeria peale kokku 374,4 silma (95,5; 87,1; 97,0; 94,8). Sama vanuseklassi võitis Põlva laskur Andres Hunt tulemusega 398,8 silma ning kolmanda koha sai Haapsalu esindaja Daimar Liiv 367,3 silmaga. Samas arvestuses oli Aare-Villu Kattel (Hiiumaa) kuuendal kohal 208,5 silmaga.
SPORT
MEISTRIVÕISTLUSED | Hiiumaa laskuritele kaks medalit
Käinas peeti märtsi alguses Eesti seenioride meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises, kus võisteldi nii püssi kui püstoli arvestuses. Võistlustules olid ka Hiiumaa laskurid, kes saavutasid mitmes vanuseklassis häid tulemusi. Vanim meistritiitli poole püüdleja oli Jüri Kilvits, kes on sündinud 1939. aastal.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Kärdla suurim probleem ei ole rahapuudus ega väiksus. Kärdla suurim probleem on visiooni puudumine.
UUDISED
Riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm pöördus valitsuse poole ettepanekuga käsitleda Turba–Haapsalu–Rohuküla raudtee rajamist riikliku tähtsusega taristuprojektina ning kavandada selle rahastamist Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi...
UUDISED
Regionaal- ja põllumajandusministeerium kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke, et leida vedaja mandri ja Vormsi, mandri ja Kihnu, mandri ja Manilaiu ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelistele...
UUDISED
Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Anu Sarapuu sõnul täitsid Hiiumaa jahimehed lõppenud jahihooajal oma ülesanded hästi.