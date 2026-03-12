MEISTRIVÕISTLUSED | Hiiumaa laskuritele kaks medalit

Käinas peeti märtsi alguses Eesti seenioride meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises, kus võisteldi nii püssi kui püstoli arvestuses. Võistlustules olid ka Hiiumaa laskurid, kes saavutasid mitmes vanuseklassis häid tulemusi. Vanim meistritiitli poole püüdleja oli Jüri Kilvits, kes on sündinud 1939. aastal.