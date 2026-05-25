LEETRID HIIUMAAL | Perearst palub kontrollida vajalike vaktsiinide olemasolu

Terviseameti andmetel on Eesti lähiriikides praegu levimas mitmed ohtlikud nakkushaigused nagu leetrid, läkaköha, mumps ja punetised. Tõenäosus reisimisel ohtlike nakkushaiguste Eestisse toomiseks ning puhangute tekkeks on väga reaalne. Tervishoiueksperdid paluvad lapsevanematel veenduda, et lapsel on immuniseerimiskava vaktsineerimised tehtud.