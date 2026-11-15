Mis on su lemmiktoit ja miks?
LAPSESUU
LAPSESUU | Sibula saab salaja venna leiva peale sokutada
Kas toit tuleb poest, põllult või hoopis puu otsast? Miks on üldse vaja süüa ja mis saab toidust edasi, kui me selle ära sööme? Lauka kooli 1. klassi õpilased Mia Katarina, Katriin Lumi, Robert, Loore, Kleelia Renate ja Magnus rääkisid oma lemmiktoitudest ja sellest, miks mõni toit kohe üldse süüa ei kõlba.
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