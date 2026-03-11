Jälgi meid
KUULA | Hiiu Lehe minutid 11. märtsil

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Kõpu tuletorn taas au sisse
  • Ümarmudil püüginumbrite tipus

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

