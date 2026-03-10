Kasutusleping sõlmitakse kümneks aastaks ning see rakendub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2026. Tuletornid kuuluvad riigile ning nende töö navigatsioonimärkidena korraldab Transpordiamet. Külastuste korraldamine on seni toimunud eraldi kokkulepete alusel.
UUDISED
SÕLMITI LEPING | Hiiumaa vald sai tuletornid enda kasutusse
Valitsus andis kliimaministrile nõusoleku sõlmida Hiiumaa vallavalitsusega kasutusleping, millega antakse vallale kümneks aastaks kasutusse Kõpu, Ristna ja Tahkuna tuletorni kinnistud koos seal paiknevate hoonete ja rajatistega.
Veel lugemist:
ARVAMUS
MTÜ Roheline Pärnumaa ei poolda Kõrgessaare pargi ja teiste vanade parkide looduskaitse alt kergekäelist välja tõstmist.
UUDISED
Statistikaameti andmetel oli Hiiu maakonnas 2025. aasta keskmine brutokuupalk 1613 eurot, mis on 4,9% kõrgem kui aasta varem.
UUDISED
Hiiumaal võib töötervishoiuarsti teenus loodetavasti käivituda juba selle aasta teises pooles.
UUDISED
Lääne-Eesti saartel käivitub programm, mille eesmärk on aidata korteriühistutel jõuda korterelamute tervikliku renoveerimiseni ning samal ajal tugevdada kogukondlikku koostööd.