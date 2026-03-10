SÕLMITI LEPING | Hiiumaa vald sai tuletornid enda kasutusse

Kasutusleping sõlmitakse kümneks aastaks ning see rakendub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2026. Tuletornid kuuluvad riigile ning nende töö navigatsioonimärkidena korraldab Transpordiamet. Külastuste korraldamine on seni toimunud eraldi kokkulepete alusel.