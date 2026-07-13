KUHU MINNA | XXI Hiiu Folk keskendub Käinale

Nende jooksul saab nautida kontserte ja tegevusi kultuurikeskuse saalides, Hiiumaa rannaniitudel, Rudolf Tobiase majamuuseumis, Kõpu luidetel ja Hiiumaa kirikutes.
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UUDISED
Statistika järgi külastatakse Hiiumaad vähem kui varem. Turismiklastri juhi arvates ei peegelda numbrid tegelikkust.
ARVAMUS
Tänaseks on enam-vähem selge, et uut kultuurikeskust Kärdlasse niipea ei tule. Raha ei ole ja ei ole paista ka, et oleks tulemas. Mage värk!
GALERIID
Kohtumine Kärdla staadionil lõppes hiidlaste kaotusega seisuga 3:1. Uudis on täiendamisel.
UUDISED
Esmaspäeval asub Hiiumaalt ajateenistusse üheksa kutsealust, nende hulgas naisi ei ole. Hiiumaa noored suunduvad teenistusse küberväejuhatusse, logistikapataljoni, diviisi luurepataljoni, suurtükiväerügementi, mereväkke, sõjaväepolitseisse ja õhuväkke.