KUHU MINNA | Salmikulaulud tulevad taas

Seekord koguneme 18. juulil algusega kell 14 Käinas Tobiase majamuuseumis ja oodatud on kõik – ka need, kes enda arvates viisi ei pea või sõnu ei tea. Kaasas peaks olema 2 eurot muuseumi heaks ning omal hea tuju, kaasas võiksid olla kodused salmikud-laulikud ja mõned üksindust kurtvad naabrid – laseme siis lepalinnul lennata/kõlada. Ja “Postipoisil” ja “Läänemere lainetel” ja paljudel teistel lauludel – hoiame rahvast liitnud pärimuse elujõudu, tunneme headmeelt üksteise seltskonnast!