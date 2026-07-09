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SUVI

KUHU MINNA | Salmikulaulud tulevad taas

Üheskoos laulmine on kuulunud meie rahva eluviisi juurde juba sajandeid. Loodetavasti elab see komme peredes, suguvõsades, naabruskondades edasi ja üks paik tollele olulisele rahvapärimusele hooandmiseks on ka Hiiu Folgi salmikulaulude töötuba – sel aastal toimuv on juba kaheteistkümnes.
Valter Parve. | Madis Sinivee / Pärnu Postimees.

Seekord koguneme 18. juulil algusega kell 14 Käinas Tobiase majamuuseumis ja oodatud on kõik – ka need, kes enda arvates viisi ei pea või sõnu ei tea. Kaasas peaks olema 2 eurot muuseumi heaks ning omal hea tuju, kaasas võiksid olla kodused salmikud-laulikud ja mõned üksindust kurtvad naabrid – laseme siis lepalinnul lennata/kõlada. Ja “Postipoisil” ja “Läänemere lainetel” ja paljudel teistel lauludel – hoiame rahvast liitnud pärimuse elujõudu, tunneme headmeelt üksteise seltskonnast!       

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