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SUVI

KUHU MINNA | Rahvatantsuselts Pääsuke kutsub osa saama tantsulavastusest “Pesaloojad”

“Pesaloojad” on tantsulavastus, mis tugineb eesti loomislugudele. Lavale jõuavad kujundid maailma sünnist – veerevad õunad, kuld- ja hõbemune munevad linnud, maastike ja inimliku argipäeva teke. Loomislugude ringkäik jõuab alati tagasi inimeseni: töö ja pidu, rutiin ja rõõm, kehaline pingutus ja ühine olemine.
Tantsulavastus "Pesaloojad".

Lavastuse laad on meditatiivne. Pärimuslik liikumismaterjal põimub improvisatsiooni, kaasaegse tantsukeele ja teadliku kohaloluga. Rahvatants ei ole siin vormi taastootmine, vaid tõlgendus – liikumine kui mõtlemise viis. 

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