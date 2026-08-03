KUHU MINNA | Rahvatantsuselts Pääsuke kutsub osa saama tantsulavastusest “Pesaloojad”

“Pesaloojad” on tantsulavastus, mis tugineb eesti loomislugudele. Lavale jõuavad kujundid maailma sünnist – veerevad õunad, kuld- ja hõbemune munevad linnud, maastike ja inimliku argipäeva teke. Loomislugude ringkäik jõuab alati tagasi inimeseni: töö ja pidu, rutiin ja rõõm, kehaline pingutus ja ühine olemine.