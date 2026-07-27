KUHU MINNA | Pühalepa muusikafestival tähistab 15. sünnipäeva Mozarti, Tüüri ja Eesti tippmuusikutega

Sel suvel toimub Hiiumaal juba 15. Pühalepa muusikafestival, mis on aastate jooksul kujunenud üheks saare olulisemaks klassikalise muusika sündmuseks. Juubelifestival toob publiku ette maailmaklassika suurteosed, Eesti nüüdismuusika, sh Erkki-Sven Tüüri värske orkestriteose Eesti esiettekande ning noore põlvkonna säravad interpreedid telekonkursilt Klassikatähed.