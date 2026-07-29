KUHU MINNA | Hiiumaa kodukohvikud ootavad taas külalisi

Kodukohvikute päevad avab neljapäeval kell 12 Truubitaga supikohvik Kassaris. Esimesel päeval ootavad külalisi Kassari kodukohvikud, järgmisel kahel päeval avanevad koduõued juba kõikjal üle Hiiumaa – Kärdlast Kõpuni, Käinast Emmasteni, erinevates paikades üle saare. Igaüks pakub midagi ainulaadset – olgu selleks kalasupp, vanaema retsepti järgi valminud kook, värskelt suitsutatud kala või kodune limonaad.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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