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KUHU MINNA | Hiiumaa kodukohvikud ootavad taas külalisi

Kodukohvikute päevadel, neljapäevast, 30. juulist kuni 1. augustini, avavad oma koduõue või aiavärava rekordiliselt 39 kodukohvikut.
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Foto: Eike Meresmaa

Kodukohvikute päevad avab neljapäeval kell 12 Truubitaga supikohvik Kassaris. Esimesel päeval ootavad külalisi Kassari kodukohvikud, järgmisel kahel päeval avanevad koduõued juba kõikjal üle Hiiumaa – Kärdlast Kõpuni, Käinast Emmasteni, erinevates paikades üle saare. Igaüks pakub midagi ainulaadset – olgu selleks kalasupp, vanaema retsepti järgi valminud kook, värskelt suitsutatud kala või kodune limonaad.

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