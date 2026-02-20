Ülo Sooster (1924–1970) oli 20. sajandi teise poole Eesti ja Ida-Euroopa kunsti üks olulisemaid uuendajaid ja juhtfiguure, kelle keeruline elutee viis ta sünnipaigast Hiiumaalt kaugele, esmalt Karaganda vangilaagrisse ja hiljem Moskvasse.
KÕNEKAS | Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osaleb veerandsada Eesti kunstnikku
Sihtasutuse Sooster Foundation eestvõttel toimuvale kunstnik Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursile registreerus tähtajaks 25 osavõtjat. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 16. märts ning auhinnaline esikolmik koos võitjaga kuulutatakse välja hiljemalt aprilli keskpaigaks.
