KÕNEKAS | Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osaleb veerandsada Eesti kunstnikku

Ülo Sooster (1924–1970) oli 20. sajandi teise poole Eesti ja Ida-Euroopa kunsti üks olulisemaid uuendajaid ja juhtfiguure, kelle keeruline elutee viis ta sünnipaigast Hiiumaalt kaugele, esmalt Karaganda vangilaagrisse ja hiljem Moskvasse.