KOLM KÜSIMUST | Kadri Kroon – Hiiu Lehe kohviku masterchef

Mis sinu jaoks Hiiumaa maitseid kõige rohkem iseloomustab?

Nii nagu kõigil Eesti saartel on kõige tähtsam kala. Minu jaoks tähendab see suitsulesta ja suitsuahvenat, millega olen Saaremaalt pärit inimesena üles kasvanud. Nüüd saab seda pigem harva, aga seda maitsvam see igakord on. Suvemaitsed on värske kartul, vähe soolatud kurk ja kõikvõimalik roheline kraam.

Mida arvad ideest kormoran Hiiumaa köögi staarlinnuks teha?

Alustame ajaloost – oleme söönud lõokesi ja luiki, miks mitte ka teisi linde. Miski ei ole kivisse raiutud. Iseenesest kormorani liha on igati väärt. Alati on neid inimesi, kes on huvitatud uute maitsete proovimisest. Kihnul on õnnestunud näiteks hülgelihast teha osavalt oma kaubamärk. Miks mitte ka kormoranist teha püsivam toode kui mõni üksik seiklusõhtusöök.

Kuidas valisid söögid-joogid kohvikutepäeva menüüsse? Miks just need veinid sobivad?

Valisin minu lemmikud kalad. Seekord tahtsin pakkuda äkise asemel midagi äkilisemat lisades sinna juurde moodsat puudutust ja Ladina-Ameerika rütmi. Ja muidugi seesama värske kartul ja vähesoolatud kurk erinevate ürtide ja maitserohelisega. Ja loomulikult suu saab magusaks marjakookidest.

Minu valitud veinid on suvised ja kerged, sobivad hästi kala juurde, pärit nii Euroopast – Austriast ja Prantsusmaalt kui ka Lõuna-Aafrikast traditsioonilisel šampanjameetodil valmistatud mull. Pakume muidugi ka kohalikku õlut ja alkovabasid jooke.