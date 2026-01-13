Jälgi meid
KIIRE ARENG | Bowlinguklubi Vihurid lõpetas edukalt treeningprojekti esimese etapi

Bowlinguklubi Vihurid lõpetas edukalt oma arenguprojekti esimese etapi, mille keskmes oli Eesti ühe tunnustatuima bowlingutreeneri Kert Truusi kaasamine ning bowlingu algkoolituse läbiviimine Hiiumaal.
Esimese etapi jooksul läbis koolituse kokku 24 osalejat, kellest noorim oli vaid 13-aastane. Koolituse eesmärk oli anda osalejatele tugevad põhiteadmised bowlingu tehnikast, treeningmetoodikast ja võistlusspordi alustest.

