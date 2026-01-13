Esimese etapi jooksul läbis koolituse kokku 24 osalejat, kellest noorim oli vaid 13-aastane. Koolituse eesmärk oli anda osalejatele tugevad põhiteadmised bowlingu tehnikast, treeningmetoodikast ja võistlusspordi alustest.
KIIRE ARENG | Bowlinguklubi Vihurid lõpetas edukalt treeningprojekti esimese etapi
Bowlinguklubi Vihurid lõpetas edukalt oma arenguprojekti esimese etapi, mille keskmes oli Eesti ühe tunnustatuima bowlingutreeneri Kert Truusi kaasamine ning bowlingu algkoolituse läbiviimine Hiiumaal.
