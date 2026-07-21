Kihelkonna rahvaralli lõpetasid poodiumil Andre Juhe ja Karel Kuimets, kes saavutasid 2WD-SE klassis teise koha. Nende arvele jäi kaks katsevõitu ning absoluutarvestuses lõpetati kümnendal kohal.
SPORT
KIHELKONNA RAHVARALLI | Hiidlased võitsid kaks hõbemedalit
Rahvaralli Eesti karikavõistluste hooaja neljas etapp sõideti möödunud nädalavahetusel Saaremaal Kihelkonnas, kus Hiiumaa Ralliklubi ekipaažid teenisid kahes klassis hõbemedalid. Kuueetapilisest sarjast on nüüdseks peetud neli osavõistlust.
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