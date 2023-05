Kassari Klassika kontserdisari nomineeriti Aasta Kultuuri Teoks

Kassari Haridusseltsi suvine klassikalise muusika kontsertide sari Kassari Klassika kandideerib Eesti Kultuuri Koja Kultuuri Tegu 2022 tiitlile.

“See, kas me kahe nomineeritu seast ka valituks osutume, ei ole enam tähtis,” ütles Riho Lutter, projektijuht Kassari Haridusseltsist. Haridusseltsi juhatuse liige Roberta Laas kinnitas, et olla nomineeritud on suur au ja ühtlasi üllatus. “Riho soov seda sarja korraldades ei olnud sugugi kuidagi areenile pääseda, vaid tuua klassikaline muusika inimestele lähemale ja elavdada elu Kassari kabelis,” rääkis Laas, kuidas see, et Luteri tegevust on märgatud, on väga liigutav. Ta lisas, et hea meel on ka selle üle, et kogu projekti on algusest peale saatnud edu ning Kassari Klassika jätkab ka sel aastal. “Tänavu on kaasatud Käina muusikakooli õpilased, et pakkuda neile võimalust olla laval koos professionaalsete muusikutega,” lausus ta. Esimene Kassari Klassika kontsert sel aastal toimub 26. mail.