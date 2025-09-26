JUUSTE TERVIS | Juuksed reedavad tervise seisu

Käina juuksur on ametit pidanud juba 30 aastat. Tema käest on paslik küsida, kas ja kuidas on aastatega meie juuksed muutunud. Pärast pikka mõttepausi sõnab naine, et inimeste juuksed ja nende tervis muutuvad aja jooksul vanuse, päikese ja erinevate protseduuride mõjul.