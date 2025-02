JUHTKIRI | Plusspunkt paradiisile

Esmajoones vist raja pikkuse tõttu, sest üsna keeruline on ette kujutada, kuhu peab sõitma, et Hiiumaal rattaga 400 kilomeetrit maha vändata. Kuigi RMK teeb maaomanikega veel viimaseid kooskõlastusi ja raja trassi ei avalikusta, võib kindel olla, et saarel väga palju rattaga väntimata teid enam tulevikus ei ole.

Hiiumaa on matkajate paradiis, selles pole kahtlustki ning seda tõesti eelkõige tänu RMK tööle matkaraja loomisel ja puhkekohtade ehitamisel. Ega ilmaasjata ei peeta Hiiumaa matkarada Eesti parimaks. Näiteks pole saarlastel suurt midagi vastu panna, kuid kuuldavasti paraneb olukord sealgi.

RMK tegevus näitab, mis juhtub siis, kui luuakse saarele väärtust. Siis hakkavad tulema siia külalised, kes toovad saarele sissetuleku. Jah, muidugi võib arvata, et mis teenust see matkaja ikka nii väga kasutab, kui telgi ja priimusega mööda radu vantsib. Kuidagi peab ta ju saarele jõudma ja vast ostab oma proviandigi siit. Usutavasti ostsid matkajad Kõpu suvepoest nii mõnegi jäätise ja veepudeli. Lisaks räägivad nad paradiisist oma sõpradele, kellel tekib kindlasti talumatu kihk ise ka saarele tulla. Ja nii veelkord ja veelkord.

Jääb vaid loota, et kuigi paradiisisaar saab juurde aina rohkem võimalusi, ei muudeta tulevikus riigi poolt saarele pääsemist aina keerulisemaks, vaid luuakse just uusi võimalusi.