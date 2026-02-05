JUHTKIRI | Midagi head kehvas seisus

Musta huumori maiguga on ka viimastel päevadel hoo sisse saanud draama.

Veetase langeb nagu oleks keegi merepõhjast punni ära võtnud. Leiger viiakse dokki (kindlasti oli see vääramatult vajalik). Regula jääb hätta (oodatud üllatus). Rahvas nõuab jääteed (jää ju on!). Transpordiamet ütleb, et raha pole mõtet sulama panna (sest raha polegi).

Lõpuks otsustatakse siis Saaremaale ikkagi jäätee teha, leevendamaks veidigi olukorda. Jülged mehed sõidavad niigi.

Eks saab muidugi näha, kas jääteed pidi Saare- ja Muhumaa kaudu mandrile suunatavad hiidlased tegelikult väga rõõmsad on, kui mitte-püsielanikuna peavad nad Kuivastu-Virtsu liinil linnameestega võrdset hinda maksma.

Kahjuks ei ole head rohtu selle vastu, et Hiiumaa ei pääseks suurde pilti vaid juhul, kui midagi on kehvasti.

Saaremaal kohvi joomas käia on muidugi tore ja uuema aja inimesed saavad lõpuks selle ilmaime ära katsuda, millest vanaemad-vanaisad seni vaid uskumatuna tunduvaid seiklusjutte pajatanud on.

Hiidlased saavad muidugi sellises olukorras hakkama ja pole asi nii hull ühti, kui heinte ja hobusega.

Aga kahjuks ei ole head rohtu selle vastu, et Hiiumaa ei pääseks suurde pilti vaid juhul, kui midagi on kehvasti. Üldjuhul siis on jälle midagi transpordiga lahti. Nagu praegu. Eks muidugi on tore, kui Rahvusringhäälingu uudistesaade tuleb seepärast mandrilt üle mitmete-mitmete kuude telelugu tegema. Aga ikka siis, kui midagi on halvasti. Ja jälle läheb lendu sõnum, et Hiiumaa on kauge ja kättesaamatu.

Kui sellest kriisilaadsest olukorrast muud kasu pole, siis vähemalt saab korraks jäätee lahti ja sõnum sellest tuhmistab natuke kauge ja kättesaamatu koha mainet.

Ja üleüldse on hea, et jääteed taas jutuks said ja teemad sahtlist lauale tõsteti. Tõsi, ega igal aastal ei saagi jääteed teha ja ega see pole ka teab mis rentaabel tegevus, kuid ehk tasuks mõelda, et kui ikka võimalus (ilm) on, võiks ju teha. Kasvõi maine parandamiseks. Sestap tuleb Abruka-mehe Alexander Loti algatust jääteede arvamiseks UNESCO kaitse alla, vaid tervitada ja loota, et selle mõtte liug on pikk ja jõuab edukalt kaugele.