Oli põnev ja kõhe, tõeline adrenaliinilaks, sest jääpurjeka ja Porsche kiirused oli vaja sünkrooni saada. Jääpurjekal kihutas kunagine noorte MM-kuld Jaan Akermann. Samal päeval toimus Haapsalu ja Noarootsi vahelisel jääteel ka midagi rahvaralli taolist. Igatahes ilmus Auto Bildis kaasahaarav lugu, mis Eesti autofännide jaoks pildile tõi. Ja see kõik ei maksnud Eesti maksumaksjale mitte midagi, vastupidi – ajakirjanikud kulutasid siin olles majutusele, söögile jms.
ARVAMUS
JÄÄTEEST | Jääkülm “pehme” kuulsus aitab Eestit
Täpselt 10 aastat tagasi, veebruaris 2016 istusin autoroolis Haapsalu ja Noarootsi vahelisel jääteel. Lahtises pakiruumis lamas Euroopa suurima autofännide ajakirja Auto Bild fotograaf, kes püüdis pildile jäädvustada jääpurjekat jälitavat punast Porsche 911 Carrera Cabriot.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Jääteed kiputakse käsitlema kui erandlikku talvist nähtust või isegi turismiatraktsiooni. Saarte inimeste jaoks on see aga ajalooliselt olnud ennekõike ühendus – osa riigi toimivast...
ARVAMUS
Viimaste nädalate erakordselt külmad ilmad ja madal meretase on toonud taas esile valusa tõe: riik on jäänud hätta saarte ühenduse kriisistsenaariumide läbimõtlemisega. Rohuküla–Heltermaa vahel...
GALERIID
Nädalavahetusel 26. korda toimunud korvpalliturniiri Kärdla Cup kirsiks tordil oli seekord spordikeskusesse üles pandud näitus, millega võistluse korraldaja Mati Kiiver võttis kokku esimese veerandsaja.
PÄÄSTE
3. veebruaril kell 18.24 sai häirekeskus signaali, et Käina alevikus Uuel tänaval on tööle rakendunud suitsu- ja vinguandurid. Kohale tõtanud naaber tõi majast välja...