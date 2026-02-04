JÄÄTEEST | Jääkülm “pehme” kuulsus aitab Eestit

Oli põnev ja kõhe, tõeline adrenaliinilaks, sest jääpurjeka ja Porsche kiirused oli vaja sünkrooni saada. Jääpurjekal kihutas kunagine noorte MM-kuld Jaan Akermann. Samal päeval toimus Haapsalu ja Noarootsi vahelisel jääteel ka midagi rahvaralli taolist. Igatahes ilmus Auto Bildis kaasahaarav lugu, mis Eesti autofännide jaoks pildile tõi. Ja see kõik ei maksnud Eesti maksumaksjale mitte midagi, vastupidi – ajakirjanikud kulutasid siin olles majutusele, söögile jms.