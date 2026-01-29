NÖÖBIST KINNI | Palju maksab mandrile jäätee rajamine?

Vastab Transpordiameti teehoiuteenistuse Lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla:
Veel lugemist:
UUDISED
Hiljuti Eestit külastanud Taani kuningas Frederik X sai Eesti presidentilt Alar Kariselt kingituseks Taanist pärit purjelaeva detaili, mille pani kunstilisse vormi Hiiumaa mees Andrus...
UUDISED
Riigi infosüsteemi amet (RIA) võtab veebruari lõpus riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+ funktsionaalsuse, mis muudab autentimise senisest turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks.
UUDISED
Aastavahetuse eel eri põhjustel purunenud viis Eesti merekaablit on parandatud, nende hulgas ka Hiiumaaga seotud kaks merekaablit – Telia kaabel Läänemaalt Hiiumaale ning Arelioni...
UUDISED
Eelmise aasta lõpus sai Hiiumaa vald Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) positiivse rahastusotsuse Käina kaugkütte katlamaja projektile 324 000 euro ulatuses soojuse tootmise seadme renoveerimiseks.