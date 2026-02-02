Eestis on terve jaanuari kestnud pakane ja ilmateenistuse pika prognoosi kohaselt võib eelolevail päevil Ruhnus 20 aasta järel taas karu kohata. Mitteametlikult on jääteid kasutatud mõningate väikesaarte vahet liiklemiseks juba üle nädala. Jaanuari lõpus teatas TS Laevade esindaja ERR-ile, et: “Pooleldi naljaga öeldes, siis varsti võib-olla Väinameres vett enam ei olegi, sest kõik on jääs.”
ARVAMUS
JÄÄTEEDEST | Alexander Lott: Väinamere jääteed UNESCO kultuuripärandi kaitse alla
Riigil tuleks eraldada igal aastal TS Laevade puhaskasumist paar protsenti, et see raha sobivate ilmaolude korral koheselt avaliku jäätee rajamisse suunata. Et tagada jääteede kui rannarahva identiteedi lahutamatu osa jätkusuutlikkus riigi vastuseisu kiuste, võiks Väinamere jääteed võtta UNESCO maailmapärandi nimekirja, kirjutab Alexander Lott.
Veel lugemist:
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei kuueteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja kümme väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
PÄÄSTE
Männamaa külas kustutasid päästjad tahmapõlengu ridaelamu korstnas.
UUDISED
Talvise aialinnuvaatluse käigus nähti Hiiumaal 32 erinevat linnuliiki ning tavapäraste aialindude kõrval märgati ka saartel haruldast puukoristajat.
UUDISED
Parvlaeva Regula väljumised täna, 1. veebruaril, kell 22.00 Rohukülast ja esmaspäeva hommikul kell 6.30 Heltermaalt on madala veetaseme ja jääolude tõttu tühistatud.