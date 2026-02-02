JÄÄTEEDEST | Alexander Lott: Väinamere jääteed UNESCO kultuuripärandi kaitse alla

Eestis on terve jaanuari kestnud pakane ja ilmateenistuse pika prognoosi kohaselt võib eelolevail päevil Ruhnus 20 aasta järel taas karu kohata. Mitteametlikult on jääteid kasutatud mõningate väikesaarte vahet liiklemiseks juba üle nädala. Jaanuari lõpus teatas TS Laevade esindaja ERR-ile, et: “Pooleldi naljaga öeldes, siis varsti võib-olla Väinameres vett enam ei olegi, sest kõik on jääs.”