ARVAMUS

JÄÄTEEDEST | Alexander Lott: Väinamere jääteed UNESCO kultuuripärandi kaitse alla

Riigil tuleks eraldada igal aastal TS Laevade puhaskasumist paar protsenti, et see raha sobivate ilmaolude korral koheselt avaliku jäätee rajamisse suunata. Et tagada jääteede kui rannarahva identiteedi lahutamatu osa jätkusuutlikkus riigi vastuseisu kiuste, võiks Väinamere jääteed võtta UNESCO maailmapärandi nimekirja, kirjutab Alexander Lott.
Alexander Lott, Norra Mereõiguse Keskuse uurija-professor ja Tartu Ülikooli kaasprofessor. | Foto: Priit Mürk/ERR

Eestis on terve jaanuari kestnud pakane ja ilmateenistuse pika prognoosi kohaselt võib eelolevail päevil Ruhnus 20 aasta järel taas karu kohata. Mitteametlikult on jääteid kasutatud mõningate väikesaarte vahet liiklemiseks juba üle nädala. Jaanuari lõpus teatas TS Laevade esindaja ERR-ile, et: “Pooleldi naljaga öeldes, siis varsti võib-olla Väinameres vett enam ei olegi, sest kõik on jääs.”

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politsei lahendas peretülisid ja konflikte joobes inimeste vahel

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei kuueteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja kümme väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.

7 minutit ago

PÄÄSTE

TAHMAPÕLENG | Ridaelamu korsten süttis põlema

Männamaa külas kustutasid päästjad tahmapõlengu ridaelamu korstnas.

2 tundi ago

UUDISED

SAARTEL HARULDANE | Talvisel aialinnuvaatlusel nähti Hiiumaal haruldast puukoristajat

Talvise aialinnuvaatluse käigus nähti Hiiumaal 32 erinevat linnuliiki ning tavapäraste aialindude kõrval märgati ka saartel haruldast puukoristajat.

1 päev ago

UUDISED

KEERULISED OLUD | Regula väljumised pühapäeva õhtul ja esmaspäeva hommikul on tühistatud

Parvlaeva Regula väljumised täna, 1. veebruaril, kell 22.00 Rohukülast ja esmaspäeva hommikul kell 6.30 Heltermaalt on madala veetaseme ja jääolude tõttu tühistatud.

1 päev ago

