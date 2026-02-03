TÄNAVAKÜSITLUS | Kas jäätee oleks vajalik?

Maimu
Parvlaeva Regula väljumised täna, 03.02, homme, 04.02 ja 5.02 hommikul kell 6.30 Heltermaalt tühistatakse madala veetaseme ja jääolude tõttu.
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tänupeol laupäeval, 7. veebruaril antakse üle Pärandihoidja 2025 aastaauhinnad, paikkonnateo ja noore meistri preemia, tunnustatakse parima näituse korraldajat rahvakunstigaleriis....
Eelmisel ja sel nädalal kogunesid esimest korda uues koosseisus Hiiumaa osavallakogud, kes esimestel istungitel valisid endale uued juhid.
Erakordselt soojale detsembrile järgnes krõbeda külmaga ja lumine jaanuar.