Veel 15 aastat tagasi toimisid jääteed, mis tagasid mingi lisatranspordi võimekuse. Täna on see mõte laualt maas. Veelgi enam – plaan suunata kriisi korral liiklus Heltermaa ja Virtsu vahele, lõhub füüsiliselt igasuguse võimaluse jäätee tekkeks. Professionaalse kriisijuhtimise vaates on selline lähenemine läbimõtlematu.
JÄÄTEEST | Hiiumaa ühendus vajab päris plaani
Viimaste nädalate erakordselt külmad ilmad ja madal meretase on toonud taas esile valusa tõe: riik on jäänud hätta saarte ühenduse kriisistsenaariumide läbimõtlemisega. Rohuküla–Heltermaa vahel Regula võimalik liinilt väljajäämine näitab, kui habras on tegelikult meie ühendus.
