JÄÄTEEST | Hiiumaa ühendus vajab päris plaani

Viimaste nädalate erakordselt külmad ilmad ja madal meretase on toonud taas esile valusa tõe: riik on jäänud hätta saarte ühenduse kriisistsenaariumide läbimõtlemisega. Rohuküla–Heltermaa vahel Regula võimalik liinilt väljajäämine näitab, kui habras on tegelikult meie ühendus.