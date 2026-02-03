TÖÖD KÄIVAD | Jäätee avatakse kas reedel või laupäeval

Jäätee on plaanis hoida avatuna nii kaua, kui ilmaolud lubavad. Töid tehakse Saaremaa riigiteede korrashoiulepingu ettenägematute kulude realt. Töid teevad Verston Eesti OÜ koos alltöövõtja AS Taristoniga.
Vastab Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma: “Mitteametlikule jääteele minek on alati oma vastutusel. See on koht, kus inimene peab olema targem kui tema julgus,...