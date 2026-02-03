Jälgi meid
UUDISED

TÖÖD KÄIVAD | Jäätee avatakse kas reedel või laupäeval

Leevendamaks mandrivahelise parvlaevaliikluse probleeme, avab transpordiamet Tärkma-Triigi vahelise jäätee, mille pikkuseks kujuneb 17 kilomeetrit.

Avatar photo
Tärkma jäätee. | Foto: Raul Vinni

Jäätee on plaanis hoida avatuna nii kaua, kui ilmaolud lubavad. Töid tehakse Saaremaa riigiteede korrashoiulepingu ettenägematute kulude realt. Töid teevad Verston Eesti OÜ koos alltöövõtja AS Taristoniga.

