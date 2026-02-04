JÄÄTEEST | Jäätee kui prioriteetide küsimus

Jääteed kiputakse käsitlema kui erandlikku talvist nähtust või isegi turismiatraktsiooni. Saarte inimeste jaoks on see aga ajalooliselt olnud ennekõike ühendus – osa riigi toimivast taristust. Minu lapsepõlves ei olnud jäätee sündmus, vaid tavaline osa saarte elurütmist, mis võimaldas liikuda naabersaarele vajaliku järele ja tunda, et ka talvel ollakse Eestiga päriselt ühendatud.