JÄÄTEEST | Jäätee kui prioriteetide küsimus

Jääteed kiputakse käsitlema kui erandlikku talvist nähtust või isegi turismiatraktsiooni. Saarte inimeste jaoks on see aga ajalooliselt olnud ennekõike ühendus – osa riigi toimivast taristust. Minu lapsepõlves ei olnud jäätee sündmus, vaid tavaline osa saarte elurütmist, mis võimaldas liikuda naabersaarele vajaliku järele ja tunda, et ka talvel ollakse Eestiga päriselt ühendatud.
Avatar photo
Reili Rand. | Piret Reidak

Kirjutan seda kommentaari Rohuküla sadamas praami oodates, kui märkan Vormsilt mööda jääd voorivaid autosid. 

