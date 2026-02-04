Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 5. veebruaril

Hiiu Leht 5. veebruaril
  • Juhtkiri | Midagi head kehvas seisus
  • Arvamus | Väinamere jääteed UNESCO kultuuripärandi kaitse alla
  • Arvamus | Jääkülm “pehme” kuulsus aitab Eestit
  • Arvamus | Hiiumaa ühendus vajab päris plaani
  • Tänavaküsitlus | Kas jäätee oleks vajalik?
  • Uudis | Erakordsed olud tõid jäätee lauale
  • Uudis | Vabariigi Presidendilt pälvivad teenetemärgi Ott Epner ja Kalli Samorodni
  • Uudis | Helgi Põllo on Paikkonna vedur 2025
  • Uudis | Osavallakogud said uued juhid
  • Uudis | Sissemurdmised ja peksmised tõid vanglakaristuse
  • Uudis | Kingitus Taani kuningale valmis Hiiumaal
  • Uudis | Minister: lennupileti hinna langetamine raskendaks bussifirmade olukorda
  • Uudis | Nähti haruldast puukoristajat
  • Sport | Jorgen Kuivonen jääpurjetamises Eesti meister
  • Sport | Suusaorienteerumises taas medalid
  • Sport | Rahvaralli hooaeg algas Otepääl hiidlastele poodiumikohtadega
  • Sport | Kärdla Cupi näitus laotab ajaloo laiali
  • Ajalugu | Eluteel peeti võitlusi elu eest
  • Persoon | Kuidas kahe inimese märkmetest paks raamat sai
  • Sattumise lugu | Jaaku tabas saatuslik Hiiumaakrõks
  • Tervis | Diabeeti saab ka ise eemale hoida
  • Ilu | Habe meest ei riku
  • Loodus | Aasta puu tõmbab teisi ligi
  • 25 aastat tagasi | Raske kuritegu Tohvril

NÖÖBIST KINNI

NÖÖBIST KINNI | Mida peab silmas pidama mitteametlikule jääteele minekul?

Vastab Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma: “Mitteametlikule jääteele minek on alati oma vastutusel. See on koht, kus inimene peab olema targem kui tema julgus,...

7 tundi ago

