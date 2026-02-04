DIGILEHT | Hiiu Leht 5. veebruaril

Hiiu Leht 5. veebruaril
- Juhtkiri | Midagi head kehvas seisus
- Arvamus | Väinamere jääteed UNESCO kultuuripärandi kaitse alla
- Arvamus | Jääkülm “pehme” kuulsus aitab Eestit
- Arvamus | Hiiumaa ühendus vajab päris plaani
- Tänavaküsitlus | Kas jäätee oleks vajalik?
- Uudis | Erakordsed olud tõid jäätee lauale
- Uudis | Vabariigi Presidendilt pälvivad teenetemärgi Ott Epner ja Kalli Samorodni
- Uudis | Helgi Põllo on Paikkonna vedur 2025
- Uudis | Osavallakogud said uued juhid
- Uudis | Sissemurdmised ja peksmised tõid vanglakaristuse
- Uudis | Kingitus Taani kuningale valmis Hiiumaal
- Uudis | Minister: lennupileti hinna langetamine raskendaks bussifirmade olukorda
- Uudis | Nähti haruldast puukoristajat
- Sport | Jorgen Kuivonen jääpurjetamises Eesti meister
- Sport | Suusaorienteerumises taas medalid
- Sport | Rahvaralli hooaeg algas Otepääl hiidlastele poodiumikohtadega
- Sport | Kärdla Cupi näitus laotab ajaloo laiali
- Ajalugu | Eluteel peeti võitlusi elu eest
- Persoon | Kuidas kahe inimese märkmetest paks raamat sai
- Sattumise lugu | Jaaku tabas saatuslik Hiiumaakrõks
- Tervis | Diabeeti saab ka ise eemale hoida
- Ilu | Habe meest ei riku
- Loodus | Aasta puu tõmbab teisi ligi
- 25 aastat tagasi | Raske kuritegu Tohvril