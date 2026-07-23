JUHTKIRI | Elu parim elu

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Vaiksel külateel, kus suurema osa aastast sõidavad vaid üksikud autod ja jalgratturid, tekib korraga ummik! Kalana mehed arutavad laia suuga lõõpides, et kahe külatee ristumiskohta oleks aeg püsti panna Hiiumaa esimene valgusfoor. Jalgpalli MM-i kired on jahtunud ja Messi austajad on pettumuspisarad pühkinud. Saab teleekraani taas merevaate vastu vahetada. Hiiumaa olulisimad jututeemad on jälle merevee temperatuur, tuulesuund ja muidugi seenekohtade saladused. Muide, ka karu(pere) olla nähtud ja selle kohta ootab Hiiu Leht teadjate vihjeid!

Juba enne kohvikutepäeva on küla peal tekkinud terrassipidude epideemia. Hea aeg, et kogukonna sidemeid uuendada ja kinnitada, lastele uusi mängukaaslasi leida. Elusad inimesed, päris jutud. Suvi Hiiumaal õpetab, et õnne mõõdupuu ei pea olema suur. Mõnikord piisab pikast õhtust hea raamatuga, värske kaseviha lõhnast, meretuulest ja teadmisest, et aega on. See on luksus, mida ülejäänud aasta sageli napib.

Raske on tähistada pärandit, kui üks selle uhkemaid sümboleid on tellingute taga.

Suvehooaja lõpuks avaneb tuletorniaasta üks kolmest superstaarist, Ristna tuletorn, mille restaureerimine on kevadest saati kestnud. Jääb üle imestada, kuidas küll tuletornide teema-aastat kavandades see “pisiasi” ununes? Raske on tähistada pärandit, kui üks selle uhkemaid sümboleid on tellingute taga ja tuletorni parklasse saabunud turistid nõutult sissepääsu otsivad. Ehk jätkub veel hilissuviseid külalisi, kes juba sel aastal tuletornide täispaketti nautida saavad, loodetavasti juba kohvikutepäeva nädalavahetusel. 500-aasta mõõtkavas on see muidugi pisiasi.