DIGILEHT | Hiiu Leht 23. juulil

Hiiu Leht 23. juulil
- Juhtkiri | Elu parim elu
- Arvamus | Cottage’ite kuningriik või moosikeldrite maa
- Arvamus | Millist Hiiumaad soovime aastal 2040?
- Arvamus | Arengukava või hääbumise haldamise kava?
- Tänavaküsitlus | Milline on sinu meelest Hiiumaa tulevik kümne aasta pärast?
- Uudis | Ristna tuletorn valmistub taas külastajaid vastu võtma
- Uudis | Kärdla südames saab prillid ette
- Uudis | Järgmiseks vajab Käina kirik katust
- Uudis | Linnarebased tikuvad tuppa
- Uudis | Kärdla-Tallinn buss läks praamil rikki
- Politsei | Tahkunas sõitis auto teelt välja ja rammis liiklusmärki
- Pääste | Leiti suures koguses lõhkekehi
- Reportaaž | Hausma ujumissillal: Pooleteise tunniga 40 hommikust ujujat
- Sport | Toivo Pruuli mälestusvõistlusel sündis kaks Eesti rekordit
- Sport | Hiidlased tõid Pärnust etapivõidu
- Sport | Kihelkonna rahvarallilt kaks hõbemedalit
- Persoon | Hiidlane, kelle loomingut kantakse üle maailma
- Sattumise lugu | Iir tuli pikkasid suvesid nautima
- Teema | Kellele kuuluvad Hiiumaa metsad?
- Teema | Hiiumaa pulmapaigana: sadamast moonipõlluni
- Loodus | Suvesüdame õitsejad
- 25 aastat tagasi | Vandaalid laastasid ja põgenesid
- Kuhu minna | Hiiumaal avavad uksed neli talu