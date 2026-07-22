Jälgi meid
Kodukohvikute päev banner 16.-30.07

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 23. juulil

Avatar photo
Hiiu Leht 23. juulil
  • Juhtkiri | Elu parim elu
  • Arvamus | Cottage’ite kuningriik või moosikeldrite maa
  • Arvamus | Millist Hiiumaad soovime aastal 2040?
  • Arvamus | Arengukava või hääbumise haldamise kava?
  • Tänavaküsitlus | Milline on sinu meelest Hiiumaa tulevik kümne aasta pärast?
  • Uudis | Ristna tuletorn valmistub taas külastajaid vastu võtma
  • Uudis | Kärdla südames saab prillid ette
  • Uudis | Järgmiseks vajab Käina kirik katust
  • Uudis | Linnarebased tikuvad tuppa
  • Uudis | Kärdla-Tallinn buss läks praamil rikki
  • Politsei | Tahkunas sõitis auto teelt välja ja rammis liiklusmärki
  • Pääste | Leiti suures koguses lõhkekehi
  • Reportaaž | Hausma ujumissillal: Pooleteise tunniga 40 hommikust ujujat
  • Sport | Toivo Pruuli mälestusvõistlusel sündis kaks Eesti rekordit
  • Sport | Hiidlased tõid Pärnust etapivõidu
  • Sport | Kihelkonna rahvarallilt kaks hõbemedalit
  • Persoon | Hiidlane, kelle loomingut kantakse üle maailma
  • Sattumise lugu | Iir tuli pikkasid suvesid nautima
  • Teema | Kellele kuuluvad Hiiumaa metsad?
  • Teema | Hiiumaa pulmapaigana: sadamast moonipõlluni
  • Loodus | Suvesüdame õitsejad
  • 25 aastat tagasi | Vandaalid laastasid ja põgenesid
  • Kuhu minna | Hiiumaal avavad uksed neli talu

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

SAMM EDASI | Järgmiseks vajab Käina kirik katust

Esimest korda pärast teist maailmasõda pääseb Käina kirikus turvaliselt mööda trepikäiku üles kirikutorni poole.

3 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Ilm läheb taas suvisemaks

Järgneva nädala aja ilm läheb taas rohkem suve suunas. Läheb soojemaks ja ka veidi kuivemaks.

5 tundi ago

TEEMA

SUUR ÜLEVAADE | Kelle kuuluvad Hiiumaa metsad?

Hiiumaa metsad on viimastel aastatel liikunud väliskapitali omandisse. Puudega kaetud ala on vähenenud üle poole Kõpu poolsaare suuruse pindala võrra.

7 tundi ago

UUDISED

VIIMANE LIHV | Ristna tuletorn valmistub taas külastajaid vastu võtma

Kevadel alanud Ristna tuletorni restaureerimistööd on lõpujärgus ja plaanide järgi avatakse torn külastajatele 1. augustil.

8 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×