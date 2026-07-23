Teises liigas palliv Hiiumaa meeskond läks kõrgema liiga vastase vastu enesekindlalt mängima ning vormistas veenva võidu nelja erineva väravalööja abil. Hiidlaste eest olid täpsed Kristo Enn, Sander Laur, Juhan Jograf Siim ja Silvester Ilumets.
SPORT
JÄTKAB KARIKASARJAS | FC Hiiumaa alistas Viljandi Tuleviku
FC Hiiumaa alistas kolmapäeva õhtul Kärdla linnastaadionil peetud Tipneri jalgpallikarikavõistluste 1/32 finaalis esiliigas B mängiva Viljandi JK Tuleviku 4:1 ning kindlustas koha järgmises ringis.
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Käina Kool otsib õppejuhti
Käina Kool otsib oma meeskonda 0,5 koormusega õppejuhti.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimise tähtaeg: 6. august 2026.
Täiendav info: direktor Gerda Danieljants, tel 5194 1660, gerda@kaina.edu.ee
Ostan alates 27. juulist esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal mustikaid järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30.
Tel 5342 1841.
- inglise keele õpetaja (0,14 ametikohta),
- väikerühma õpetaja (1. kl eesti keel ja matemaatika, 0,52 ametikohta),
- loodusainete õpetaja (0,81 ametikohta).
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