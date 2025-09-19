Jälgi meid
KULTUUR

IGASUGU SÜNDMUSI | Vananaistesuve üritustega püütakse turismihooaega pikendada

Ettevõtmine Vananaistesuvi Hiiumaal pakub võimalust hooaega pikendada nii ettevõtjale kui ka külastajale. Hooaja pikendus võimaldab korraldada igasugu huvitavaid sündmusi nii omadele kui ka külalistele, kui on võtta piisav arv osalejaid.
Avatar photo
Öine reis viis huvilised ka Tuuletorni näitusele. | Foto: Kaja Hiis-Rinne

Ly Johansen, MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees ja Vananaistesuve kava vedaja kinnitab, et suvi Hiiumaal ei lõpe kahekümnenda augustiga, sest siis alles mere soojus mõjuma hakkab. 

