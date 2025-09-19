Ly Johansen, MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees ja Vananaistesuve kava vedaja kinnitab, et suvi Hiiumaal ei lõpe kahekümnenda augustiga, sest siis alles mere soojus mõjuma hakkab.
KULTUUR
IGASUGU SÜNDMUSI | Vananaistesuve üritustega püütakse turismihooaega pikendada
Ettevõtmine Vananaistesuvi Hiiumaal pakub võimalust hooaega pikendada nii ettevõtjale kui ka külastajale. Hooaja pikendus võimaldab korraldada igasugu huvitavaid sündmusi nii omadele kui ka külalistele, kui on võtta piisav arv osalejaid.
Veel lugemist:
UUDISED
Neljapäeval, 18. septembril kell 14.50 juhtus õnnetus Kärdla-Käina tee neljandal kilomeetril, kus 85-aastane mees kaotas jalgratta üle juhitavuse ja kukkus. Jalgrattur toimetati haiglasse.
25 AASTAT TAGASI
Peaminister Hiiumaast vaimustuses
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 18.09.2025 kell 15 Kärdlas.
PERSOON
Pariisis modellina töötav Angeelika Koit (28) usub, et on nii kaugele jõudnud tänu Hiiumaa juurtele.