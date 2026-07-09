HOROSKOOP | 9.–15. juuli

Jäär
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PILTUUDIS
Jalgpallikoondise edu lainel on Norra teinud jalkafännid ka neist, kes seni pole vutist eriti hoolinud. Fjordidemaal viibivad hiidlased kinnitavad, et iga edu tähistatakse loomulikult...
HOBI
Käinas tegutseva bowlinguklubi Vihurid tegevus on viinud mängijaid võistlema ka väljaspoole Hiiumaad ning toonud kodusaali Eesti tippe.
ARVAMUS
Kuidas teha hiidlasi õnnelikumaks? Tuleb mõelda jalgratturitest. Pealtnäha võib küsimus olla ju asfaldis, ent päriselt ulatub palju sügavamale.
SUVI
Üheskoos laulmine on kuulunud meie rahva eluviisi juurde juba sajandeid. Loodetavasti elab see komme peredes, suguvõsades, naabruskondades edasi ja üks paik tollele olulisele rahvapärimusele...