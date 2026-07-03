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HOROSKOOP

HOROSKOOP | 3. juuli – 9. juuli

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Jäär
21. märts – 19. aprill
Nädal soosib tegutsemist ja kiireid otsuseid, kuid ära lase tempol muutuda pealiskaudseks. Võid sattuda olukorda, kus tuleb valida oma soovide ja teiste ootuste vahel. Selge eesmärk aitab vältida liigset energiakulu.

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