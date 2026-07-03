HOROSKOOP | 3. juuli – 9. juuli

Jäär

21. märts – 19. aprill

Nädal soosib tegutsemist ja kiireid otsuseid, kuid ära lase tempol muutuda pealiskaudseks. Võid sattuda olukorda, kus tuleb valida oma soovide ja teiste ootuste vahel. Selge eesmärk aitab vältida liigset energiakulu.