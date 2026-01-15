HOROSKOOP | 15.-21. jaanuar 2026

Jäär
Veel lugemist:
UUDISED
Elektrilevi kutsub kõiki Hiiumaa elanikke ja ettevõtteid osalema elektritootmise liitumishuvi uuringus. Jaanuari teisel nädalal jõuab Hiiumaa võrguühenduse klientidele küsimustik, mille täitmine aitab Elektrilevil planeerida...
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsus kinnitas oma korraldusega Kärdla, Pühalepa, Emmaste, Käina ja Kõrgessaare osavallakogude koosseisud.
UUDISED
Hiiumaa vald on alustanud juba kolmandat hanget leidmaks teenusepakkujat koduta loomade varjupaigateenuse osutamiseks. Seni on teenust osutanud Hiiumaa koduta loomade turvakodu, mis on saarel...
UUDISED
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning TS Laevad OÜ täiendasid mandri ja suursaarte vahelise laevaliikluse teenindamise lepingut, mis lubab kuni uue riigile kuuluva parvlaeva valmimiseni kasutada...