HOROSKOOP | 12.–18. märts

ARVAMUS
Kärdla suurim probleem ei ole rahapuudus ega väiksus. Kärdla suurim probleem on visiooni puudumine.
SPORT
Käinas peeti märtsi alguses Eesti seenioride meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises, kus võisteldi nii püssi kui püstoli arvestuses. Võistlustules olid ka Hiiumaa laskurid, kes saavutasid mitmes...
UUDISED
Riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm pöördus valitsuse poole ettepanekuga käsitleda Turba–Haapsalu–Rohuküla raudtee rajamist riikliku tähtsusega taristuprojektina ning kavandada selle rahastamist Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi...
UUDISED
Regionaal- ja põllumajandusministeerium kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke, et leida vedaja mandri ja Vormsi, mandri ja Kihnu, mandri ja Manilaiu ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelistele...