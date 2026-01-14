Nädala alguses sai Sääre külas esimest aastat tegutsev Nuudi Hobitalu teate, et nende talu asukate linnugripi proovid on positiivsed ning rohkem kui sada lindu läheb hukkamisele. Talu aga taotleb kohtult esmast õiguskaitset, et vähemalt osad linnud võimalusel päästa. Aasta alguses oli talus 96 lindu, kellest tänaseks on elus 58.
UUDISED
HOBITALU TRAGÖÖDIA | Kas tõesti on vaja hukata kõik linnud? (TÄIENDATUD 18.00)
(TÄIENDATUD 14.01 kell 18.00) Linnugripiga kimpu jäänud Nuudi Hobitalu pere on kaks päeva palunud ametkondi, et vähemalt osa linde tapmisest pääseks. Ametnikud aga leiavad, et hukata tuleks kõik. Viimase abinõuna blokeeris talupere oma sissesõidutee suure metsaveokiga.
Veel lugemist:
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
DIGILEHT
Hiiu Leht 15. jaanuaril Juhtkiri | Keegi ei kuula, keegi ei selgita Arvamus | Kiusamisest vabaks Arvamus | “Kultuurimajakas” on võimalus, mida ei tohi...
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm jätkub talvisel lainel. Oodata on ka mõningast lumelisa. Väinameri on enamasti juba jääs, kuid Hiiumaa lääne- ja loodeservas on veel...
PILTUUDIS
Hiidlane Joosep Niit ja Emmaste Tuletõrje Selts ühendasid jõud ja rajasid Emmastesse Ollima tiigi peale uisuplatsi.