HOBITALU TRAGÖÖDIA | Kas tõesti on vaja hukata kõik linnud? (TÄIENDATUD 18.00)

Nädala alguses sai Sääre külas esimest aastat tegutsev Nuudi Hobitalu teate, et nende talu asukate linnugripi proovid on positiivsed ning rohkem kui sada lindu läheb hukkamisele. Talu aga taotleb kohtult esmast õiguskaitset, et vähemalt osad linnud võimalusel päästa. Aasta alguses oli talus 96 lindu, kellest tänaseks on elus 58.