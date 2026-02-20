Jälgi meid
HLREIS

PERSOON

HIIUMAAL TEGEVUST JAGUB | Malevkonna pealikku juhtis tagasi kodutunne

Niels-Peter Rattiste (44) on maailmarändur, kes on käinud 50 riigis. Tema tee on viinud nii Ameerika Ühendriikidesse, kui Vaikse ookeani saartele. Tagasi Hiiumaale jõudis ta 2021. aastal.

Leitnant Niels-Peter Rattiste. | Foto: Eike Meresmaa

Ükskõik, kus maailma otsas ta elanud on, kas Tallinnas või Austraalias, kodutunne on ikka Hiiumaal. 

