Ükskõik, kus maailma otsas ta elanud on, kas Tallinnas või Austraalias, kodutunne on ikka Hiiumaal.
PERSOON
HIIUMAAL TEGEVUST JAGUB | Malevkonna pealikku juhtis tagasi kodutunne
Niels-Peter Rattiste (44) on maailmarändur, kes on käinud 50 riigis. Tema tee on viinud nii Ameerika Ühendriikidesse, kui Vaikse ookeani saartele. Tagasi Hiiumaale jõudis ta 2021. aastal.
