KALAPÄEVAD | Hiiumaa haridusasutustes valitses räimepalavik: taldrikutelt kadus üle saja kilo hõbedast silku

Räim ehk silk on hiidlase taldrikul läbi aegade peremees olnud, kuid suurtes kogustes selle pakkumine nii, et see ka väikestele kalakriitikutele maitseks, on paras kunsttükk. Meie saare koolide ja lasteaedade kokad võtsid väljakutse vastu suure hoole ja armastusega ning tulemused olid kirevad.

Erinevates saare otstes läheneti kalale isemoodi. Kärdla koolis tehti näiteks julge ja põnev käik, pakkudes marineeritud silku ja särtsakat pipraräime suisa hommikupudru kõrvale – tõeline Hiiumaa hommikusöök, mis ei jätnud kedagi külmaks! Käinas eelistati aga kodust ja toitvat räime-ahjuvormi. Valdavalt jäid kokad siiski hiidlaste aegumatu lemmiku juurde ehk pakkusid kala paneerituna. See oli valik, mis mitmel pool kadus taldrikutelt kiiremini, kui fotograafid kaamerat teravustada jõudsid.

Lisaks heale kõhutäiele said lapsed ka uusi teadmisi ja kogemusi. Kalapäeva puhul uuriti räime hingeelu õppetöö käigus: vaadati lähemalt kala ehitust, arutleti selle kasulikkuse üle ja lasti loovusel lennata. Mitmete haridusasutuste seinu ehivad nüüd laste endi meisterdatud kalateemalised kunstiteosed, mis on kui värviline kummardus meie rahvuskalale ja merele.

Suur-suur tänu ja sügav kummardus kõigile Hiiumaa kokkadele, kes ei pelga kalaga katsetada ja toidavad meie järeltulevat põlve tõelise pühendumusega. Just teie käte all valmib toit, mis paneb lapsed kala armastama.

Projekti rahastab MTÜ Hiiukala Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi meetmest “Perioodi 2021-2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus”.