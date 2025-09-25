Jälgi meid
KALAPÄEVAD | Hiiumaal on täna lestapäev

Täna peeti üle Hiiumaa koolides ja lasteaedades kalapäeva, mis oli seekord pühendatud lestakalale. Kõigis haridusasutustes pakuti lõunasöögiks lesta.

Lõunasöök Kärdla Koolis. | Foto: Kerli Nurs

Tänane lestapäev oli osa sündmuste sarjast „Kalapäevad Hiiumaa haridusasutustes“, kus järgmistel kordadel saavad lapsed lähemalt tuttavaks ka räime, säina ja tuulehaugiga.

TASKUHÄÄLING

VALIMISJÜTUD | Isamaa peab oluliseks koostööd ja läbipaistvust. Stuudios Henrik Normann ja Annely Veevo.

Isamaa plaane kohalikeks valimisteks käisid Hiiu Lehele tutvustamas Henrik Normann ja Annely Veevo. Tegemist on sisuturundusliku valimissaatega.

1 tund ago

REPORTAAŽ

SAARLASED HIIUMAAL | Üks mänd, kaks kadaged ja möned kivid

Kuressaarest startivas bussis tõuseb nii mõnigi käsi, kui reisisaatja küsib, kas on üldse keegi, kes pole varem Hiiumaal käinud. Siis tuleb minna.

5 tundi ago

GALERIID

GALERII | Maria Eller võitis naisjuunioride meistritiitli

Orienteerumisjooksu juunioride ja noortekoondisesse kuuluvad Maria Eller ja Mia Esta andsid koduõuele toodud Eesti meistrivõistlustel oma parima.

7 tundi ago

UUDISED

EHITUS ALGAS | Mahukas projekteerimine pidurdas Kõpu radari ehitust

Kõpu radarposti ehitus pidi algselt hakkama juulist, kuid tööd läksid lahti alles 15. septembril.

7 tundi ago