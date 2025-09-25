KALAPÄEVAD | Hiiumaal on täna lestapäev

Tänane lestapäev oli osa sündmuste sarjast „Kalapäevad Hiiumaa haridusasutustes“, kus järgmistel kordadel saavad lapsed lähemalt tuttavaks ka räime, säina ja tuulehaugiga.
Veel lugemist:
TASKUHÄÄLING
VALIMISJÜTUD | Isamaa peab oluliseks koostööd ja läbipaistvust. Stuudios Henrik Normann ja Annely Veevo.
Isamaa plaane kohalikeks valimisteks käisid Hiiu Lehele tutvustamas Henrik Normann ja Annely Veevo. Tegemist on sisuturundusliku valimissaatega.
REPORTAAŽ
Kuressaarest startivas bussis tõuseb nii mõnigi käsi, kui reisisaatja küsib, kas on üldse keegi, kes pole varem Hiiumaal käinud. Siis tuleb minna.
GALERIID
Orienteerumisjooksu juunioride ja noortekoondisesse kuuluvad Maria Eller ja Mia Esta andsid koduõuele toodud Eesti meistrivõistlustel oma parima.
UUDISED
Kõpu radarposti ehitus pidi algselt hakkama juulist, kuid tööd läksid lahti alles 15. septembril.