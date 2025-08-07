Jälgi meid
KALAPÄEVAD | Väikesed hiidlased teevad sinasõprust kalaga

Algaval õppeaastal toimuvad Hiiumaa koolides ja lasteaedades kalapäevad, mille käigus õpivad lapsed tundma kohalikke kalaliike. Taldrikule jõuavad lest, räim, säinas ja tuulehaug – kõik värskelt meie rannavetest.
Kalapäevad. | Foto: Katrin Kivi

